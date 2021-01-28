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أخبار العالم

تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور

الخميس 28/يناير/2021 - 11:55 م
جويتريش
جويتريش
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على صالح
حتى الآن ، وافقت منظمة الصحة العالمية (WHO) على اللقاحات التي تنتجها بيو ان تك و فايزر وبحسب نتائج البحث فإن فعالية اللقاح تصل إلى 95٪ ، وفي حالة من هم فوق 65 - أكثر من 94٪

تم تطعيم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضد كوفيد -19 يوم الخميس ، وفقًا لما نشره على موقع تويتر، و كتب أنه ممتنًا للحصول على جرعته الأولى من اللقاح.

وجاء في تغريدة جوتيريش: "يجب أن نعمل للتأكد من أن اللقاح متاح للجميع ، في كل مكان. مع هذا الوباء ، لا أحد منا آمن حتى نكون جميعًا في أمان".
وفي 31 ديسمبر ، صادقت منظمة الصحة العالمية على لقاح BNT162b2 الذي طورته شركتا بيوان تك الألمانية و فايزر الامريكية، بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، في وقت سابق ، تم تسليم الدواء إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. بدأت حملة التطعيم رسميًا في أوروبا في 27 ديسمبر 2020.
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تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور