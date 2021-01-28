تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور

حتى الآن ، وافقت منظمة الصحة العالمية (WHO) على اللقاحات التي تنتجها بيو ان تك و فايزر وبحسب نتائج البحث فإن فعالية اللقاح تصل إلى 95٪ ، وفي حالة من هم فوق 65 - أكثر من 94٪



تم تطعيم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضد كوفيد -19 يوم الخميس ، وفقًا لما نشره على موقع تويتر، و كتب أنه ممتنًا للحصول على جرعته الأولى من اللقاح.



