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رياضة

بعد إصابته بكورونا.. سلبية عينة رئيس حكام منطقة القاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:59 م
توفيق السيد
توفيق السيد
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يسرى غازى

أظهرت خلال الساعات الماضية سلبية مسحة عينة توفيق السيد رئيس اللجنة الفرعية للحكام فى منطقة القاهرة من فيروس كورونا.

ويخضع فى الوقت الراهن رئيس اللجنة الفرعية للحكام بمنطقة القاهرة إلى فترة النقاهة بعد العزل المنزلى عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا وخضوعه إلى بروتوكول العلاج.

كانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد جددت الثقة فى توفيق السيد رئيسا للجنة الفرعية في منطقة القاهرة خلال الإعلان النهائى عن تشكيل اللجان الفرعية فى مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت المرحلة الأخيرة لتشكيل لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية في ضوء قرار عدم استمرار من له قريب من الدرجة الأولى كحكم عامل.

وجاء التشكيل النهائي على النحو الآتي:

القاهرة: توفيق السيد رئيسا، خليل حامد سكرتيرا، وكامل محمد كامل وجيمس حنا عضوين.

الجيزة: مجدي كامل رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا.

الإسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورأفت الضوي سكرتيرا وسيد على وحازم أبو الوفا عضوين.

الغربية: وليد عبد العزيز رئيسا وشريف التباع سكرتيرا ومحمد السباعي عضوا.

كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا.

الدقهلية: آدم علي حسن رئيسا وعوض سعفان سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا.

دمياط: عادل أبو الفتوح رئيسا وأسامة الحسيني سكرتيرا ومحمد أبو عمارة عضوا.

المنوفية: فوزي عبد الغني رئيسا وطارق شحاتة سكرتيرا ومحمد البرقي عضوا.

البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا.

الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا.

بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا.

السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وأحمد عبد الحارس سكرتيرا ومحمود عبد الله عضوا.

الفيوم: شعبان صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا وسيد الشورى عضوا.

بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا.

المنيا: صلاح عبد العظيم رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا.

أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا ومحمد خلف عضوا.
سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا.

قنا: يحي حافظ رئيسا وعبد الصبور محمد سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا.

أسوان: محمد علي رئيسا وصلاح عرابي سكرتيرا وأحمد رزق عضوا.

شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا.

الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمود حسين منصور سكرتيرا وعمرو البري عضوا.

مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا.

الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا.

القليوبية: أحمد حلمي رئيسا وحسام عبد العاطي سكرتيرا وسعيد السلاوي عضوا.

الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.
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