الكشف على 1170 مواطنا بقافلة طبية في قنا

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، إن إدارة القوافل الطبية بقيادة الدكتور أحمد علي نظمت قافلة طبية بقرية الحبيلات الغربية بمركز أبوتشت، استمرت لمدة يومين متتاليين.





نجحت القافلة في الكشف عن 1170 مواطن خلال اليومين شملت الكشف عن: 360 باطنة، 78 جراحة، 73 نساء، 383 أطفال،277 عظام، 53 تنظيم أسرة، بالإضافة إلي تحويل 65 إلي معمل الدم و21 إلى معمل الطفيليات.





كما تم تنفيذ 67 أشعة للمرضى المحتاجين، و تحويل 16 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، كما تم خلال القافلة استخراج 5 قرارات علاج علي نفقة الدولة.





وأوضح تاوضروس، أن القافلة لم تقتصر على الكشف و العلاج و لكن أيضا للتوعية وإعطاء نصائح طبية.





وقدمت الدكتورة ابتسام فتح الله، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية و مسئولة الثقافة الصحية بإدارة أبوتشت هدى عنتر عددا من الندوات التثقيفية لـ 84 مواطن شملت التوعية والتثقيف حول مخاطر الأمراض وطرق الوقاية و الحماية منها وطرق الوقاية من فيروس كورونا.





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