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فن

مسلسل في بيتنا روبوت يواصل تصدر يوتيوب

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:32 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حقق مسلسل "في بيتنا روبوت" نجاحا كبيرا جدًا حيث تصدر قائمة التريند على موقع "اليوتيوب" لعدة أيام متتالية.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يذكر أن شاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      
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