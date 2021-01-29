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أخبار العالم

بيان عاجل من وزارة التربية الكويتية بشأن الفصل الدراسي الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:55 م
التربية الكويتية
التربية الكويتية
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محمود نوفل
 نفت وزارة التربية الكويتية صدور أي تعليمات بتخفيف المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني المقرر له أن ينطلق أول مارس المقبل.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن  مصادر تربوية مطلعة ان مديري المدارس لم يتلقوا أي تعليمات بتخفيف أو إلغاء مواضيع أو دروس من المناهج الدراسية. 

وأشارت الصحيفة بحسب المصادر التربوية إلى أن أغلب المدارس استلمت الكتب الدراسية للفصل الثاني دون أي شطب أو حذف من هذه المناهج.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم التدريس للطلبة، حسب ما هو مقرر لهم كبقية الأعوام السابقة، ما لم تصل تعليمات جديدة بذلك.
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