السجن المشدد 15 عاما لسائق متهم بهتك عرض طفلة

قررت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، ووكيل النيابة عمرو الحنفي، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد 15 عامًا على سائق مقيم ببندر المنيا، متهم بهتك عرض طفلة لم تبلغ من العمر الثامنة عشر، في القضية 17436لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1779لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.





عاقبت المحكمة المتهم "أ- ع- م- ع " 32 عامًا، سائق مقيم ببندر المنيا بالسجن المشدد 15 عامًا لقدومه في الخامس من شهر سبتمبر الماضي من عام 2020 على هتك عرض المجني عليها الطفلة " ل- م- ع- ت-" والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة طالبة مقيمة بحي أبو هلال بمدينة المنيا، وأنه أثناء سير المجني عليها بالطريق العام أمسك بها المتهم واستدرجها بإحدى العمارات وأثناء ذلك قام بالإمساك بمواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.













واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى شهادة المجني عليها والتي أفادت أنه أثناء سيرها بالطريق العام أمسك بها المتهم واستدرجها بإحدى العمارات وأثناء ذلك قام بالإمساك بمواطن عفتها، كما استندت أيضًا المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل.





وكانت المجني عليها قد تعرفت على المتهم من خلال العرض القانوني للمتهمين.





كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا قد أحال القضية إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام المنصوص عليها بالمادة 268/ 1, 2 من قانون العقوبات والمادتين 2، 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في الرابع من نوفمبر لعام 2020.



