إطلاق صافرات الإنذار لسبب مجهول في طهران.. وتعليق الرحلات بمطار الخميني.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بإطلاق صافرات الإنذار لسبب مجهول في العاصمة طهران، ما أدى لوقف الرحلات بمطار الخميني وتحويل وجهتها.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر صوت صافرات الإنذار المستمر غرب طهران، وسط مخاوف من هجوم أو حادث محتمل.

وأكد نشطاء إغلاق المجال الجوي فوق طهران، كما تم تعليق جميع الرحلات في مطاري الخميني ومهرآباد وتحويلها إلى وجهات أخرى.

فيما أكد آخرون انقطاع الكهرباء في المناطق المحيطة بمطار الخميني في طهران.

وأشارت نشطاء بشكل غير رسمي إلى أن سبب الصافرات يرجع إلى منع طائرة للخطوط التركية من الهبوط في مطار الخميني، مع أنباء عن خلل أدى إلى سقوطها.

