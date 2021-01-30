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رياضة

هاشتاج ابطال افريقيا في المونديال يتصدر الترند ومغردون: كونوا على الموعد كما عهدناكم

السبت 30/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن  عدد من  رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج # ابطال افرقيا في المونديال و ذلك بعد نجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2 / 1.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا وجاءت التغريدات كالآتى:

اليوم الأول لدعم ابطال افريقيا قبل المونديال، انطلقووووووا

كن علي قدر المسئولية كما عهدناك يا علولو اجعلها مشاركة عظيمة تليق بكبير افريقيا وسيدها.

وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعه.

لحظة وصول الاهلي للبلد المنظمة لكأس العالم، نستهل اليوم مشوارنا في سلسلة دعم لاعبي الفريق في مشوارهم للعالمية واول خطوة في مونديال الأندية،لاعبي الاهلي نثق بكم فا كونوا على قدر المسؤولية، توكلنا على الله.

مباراة الدحيل هي أهم مباراة في البطولة، انتم أبطال أفريقيا وهتشرفونا ان شاء الله.

جمهور الأهلي.. دايما على العهد في أي مكان في العالم.

كونوا على الموعد كما عهدناكم

كل الدعم للجهاز الفني الأعظم و واثقين فيكوا و بإذن الله نحقق البطوله مفيش مستحيل في قاموس النادي الأهلي

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