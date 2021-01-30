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أخبار العالم

طرده كفيله وأعادته الشهامة.. قصة سوداني قطعت عيشه كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 08:16 ص
سوداني يقيم بالسعودية
سوداني يقيم بالسعودية
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محمود نوفل
تعرض أحد أبناء الجاليات العربية لدى المملكة العربية السعودي "سوداني الجنسية" لأزمة كبيرة بعدما قام كفيله بطرده من العمل وإنهاء عمله في البلاد بعد خلاف معع بسبب جائحة كورونا.


ومن جديد يعود السوداني عبد اللطيف خير إلى المملكة العربية السعودية بعدما أهداه سعودي آخر يتمتع بشهامة ولاد البلد تأشيرة بالمجان لإعادته مجددًا.


"مواقف السعوديين معي كثيرة ولم تنقطع"، هكذا قال المقيم السوداني، وأوضح: "موقف التأشيرة لم يكن الوحيد بل سبقه عديد المواقف، منها مساعدة موظف كاشير لي عقب اكتشافه فقداني لمحفظة النقود الخاصة بي عند دفعي الحساب بأحد المراكز التجارية، بجانب تواصل "الجوازات" معي بعد ذلك لحل أزمتي مع كفيلي".
  

ويبدو أن مساعدات السعوديين للمقيم السوداني عديدة، حيث منح قسائم مجانية ومواد تموينية من أحد المراكز التجارية بالمملكة.


ولفت إلى أنه تلقى عروضًا بوظائف جديدة له لكن الأمر تعثر؛ بسبب عدم قدرته على تدبير مبلغ تجديد الإقامة، ليقرر العودة إلى بلده بعد ذلك.
 

ونوه إلى أنه تلقى اتصالًا آخر من مواطن سعودي مؤخرًا قدم له خلاله تأشيرة بالمجان، مبينًا أنه عاد إلى المملكة قبل أسبوعين للبحث عن عمل جديد. 
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