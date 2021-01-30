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أخبار العالم

إيران تعدم الناشط جاويد دهقان

السبت 30/يناير/2021 - 08:41 ص
الناشط جاويد دهقان
الناشط جاويد دهقان
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قسم الخارجي
أبرزت صحيفة إيران انترناشونال، اليوم السبت، عن إعدام السلطات الإيرانية للناشط البلوشي، جاويد دهقان. 

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بوقف التجهيزات لإعدام دهقان، بشكل فوري. 

وقال بيان المنظمة: "من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا الرجل البالغ من العمر 31 عامًا في أقل من 48 ساعة يوم 30 يناير". 

وأضافت أن هناك مجموعة مروعة من الانتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة الأوليّة والاستئناف. 

ودعت المنظمة، السلطات الإيرانية إلى تعليق حكم الإعدام الصادر بحق جاويد دهقان وقبول طلب محاميه إجراء محاكمة عادلة.
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