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رياضة

حلم المونديال.. صراع ناري بين بالميراس وسانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس

السبت 30/يناير/2021 - 10:28 ص
سانتوس وبالميراس
سانتوس وبالميراس
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محمد السعيد
يلتقي فريقا بالميراس وسانتوس البرازيليين، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب " ماراكانا" بالبرازيل، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.


ويتصارع الفريقان على الفوز بمباراة الليلة من أجل حسم لقب ليبرتادوريس، وحجز تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته.


ويطمح سانتوس لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، حيث سبق وأن شارك في المونديال موسم  2011.


على الجانب الآخر، يأمل بالميراس في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ  22 عاما، حيث سبق له التتويج بكأس ليبرتادوريس مرة واحدة كانت في 1999.


يذكر أن آخر لقب مباراة جمعت سانتوس وبالميراس كانت في شهر ديسمبر الماضي، بمسابقة الدوري البرازيلي وانتهت بالتعادل 2 - 2.


ويشارك في كأس العالم للأندية كل من بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري والدحيل القطري وأولسان الكوري وأونال المكسيكي، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين.
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