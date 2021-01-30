ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا

السبت 30/يناير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة والذى يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب .

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة ، ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية بإستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف .

كما أعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة فى التدريب عن سعادتها بحفاوة الإستقبال والتنظيم الجيد والذى يأتى فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
القوات الـمسلحة الـمصرية والـفرنسيـة تـنـفـذان تـدريبا جـويا مـشـتـركا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بمشاركة 11 دولة.. القوات المسلحة: بدء فعاليات التدريب العسكري «ميدوزا - 10»

شاهد.. مصر تستضيف فعاليات التدريب العسكري «ميدوزا - 10» بمشاركة 11 دولة

رسالة ردع.. اللواء هشام الحلبي يكشف ضخامة التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا- 10

مستشار "ناصر العسكرية" يوضح أهمية التدريب البحري الجوي "ميدوزا -10" ورسائله لدول المنطقة .. فيديو

8 تدريبات عسكرية في شهر.. لماذا تتجه أنظار أقوى جيوش العالم إلى مصر؟

مدير الكلية البحرية الأسبق: مصر قادرة على حماية كافة مصالحها

ترشيحاتنا

3 جنيهات تراجعا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

هيئة الدواء تعلن بدء إجراءات تسجيل لقاحين جديدين لكورونا

روب أبيض وماكياج صاخب.. سارة الشامي تثير الجدل بإطلالة جذابة

رغم فوائده.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

ميدو الرفاعي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وانضمامه لـ بيراميدز

بعد واقعة البريد..السيسي يطمئن على الرئيس التونسي هاتفيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة