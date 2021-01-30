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أخبار العالم

مظاهرات في فرنسا احتجاجا على قانون الأمن الشامل..والشرطة تتدخل..شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 07:00 م
احتجاجات في باريس
احتجاجات في باريس ضد قانون الأمن الشامل
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قسم الخارجي
شهدت مدن فرنسية عدة على رأسها العاصمة باريس، احتجاجات ضد قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، حيث اندلعت مناوشات بين الأمن والمتظاهرين.

وخرج المحتجون في عشرات المند في فرنسا، مثل باريس وليون وليل ورين، وغيرها من المناطق، للمطالبة بمنع إقرار القانون، الذي يعتبره نشطاء انتهاكا لحرية الإعلام والتعبير في البلاد.

وشارك عدد من أفراد حركة "السترات الصفراء" في الاحتجاجات تلبية لدعوة أطلقها عدد من رموز النقابات الصحفية والجماعات الحقوقية.

وتحركت الشرطة الفرنسية لفض مسيرة باريس، حيث أطلق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدم العصي لتفريق المحتجين.

كما استخدم الأمن خراطيم المياه لتفريق المتجمعين في ميدان الجمهورية بباريس، وسط مناوشات حادة.

وأشعر قانون "الأمن الشامل" الذي قدمته الحكومة للبرلمان، احتجاجات واسعة على مدار الأشهر الماضية، حيث يرفض المحتجون بعض المواد خاصة المادة 24 والتي تمنع نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم، وهو ما لاقى معارضة كبيرة.

وتنص المادة المثيرة للجدل على السجن لمدة "عام واحد وغرامة 45 ألف يورو"، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين أثناء عملهم بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية، فيما أعلنت الحكومة عزمها إعادة صياغة مشروع القانون بالكامل.

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