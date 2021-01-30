ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ديل الكلب عمره ما يتعدل.. نشأت الديهي يهاجم قطر وقناة الجزيرة.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 07:48 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
Advertisements
أسامة علي
هاجم الإعلامى نشأت الديهى، قطر وقناة الجزيرة قائلا:" ديل الكلب عمره ما يتعدل" وسياستها ضد الدولة العربية لم تتغير.


وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، الخلافات العربية الدول قادرة على مواجهتها بشرط أن يكون هناك صدق فى النيات.

وأوضح نشأت الديهى، أن قطر خلية فاسدة فى جسد الأمة العربية، والجزيرة الإرهابية لا تتوقف عن مهاجمة مصر.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، امس الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، وكشف الفيلم محاولات الدوحة في بث التطرف فى الأراضي الأوروبية.

وأوضح الفيلم أن قطر الإمارة الصغيرة والغنية التي تمتلك ثروة ضخمة سعت لكي تلعب دورا واسعا في المشهد الدولي، وهو حلم مشروع من حق كل دولة أن تسعى لكي تكون قوة مؤثرة في العالم، ولكنها ضلت الطريق بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة، حيث يمكن أن نطلق علي عهد تميم بن حمد آل الثاني "إنهيار الحلم".

وأشار الفيلم إلي أن تميم لم يكتف بتحويل حكومته إلي رمز للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب، حيث شهد عهده أيضا انهيارا للاقتصاد وتهديدا لسيادة الدولة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إخواني.. نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على محمد أبو تريكة

نشأت الديهي: قطر ثغرة في جسد الأمن القومي العربي

أول تعليق من تركيا على فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية

مستقبل أفضل.. أمير قطر: قمة العلا لحظة فارقة في مسيرة التعاون الخليجي

تميم وانهيار الحلم.. فيلم وثائقي يفضح دعم قطر للتنظيمات الإرهابية

فيلم وثائقي يكشف إهدار أموال الشعب القطري في دعم وتمويل الإرهاب.. فيديو

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار بـ عفرين السورية

هدف غريب.. رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز فى شباك الاسماعيلي

خناقة شوارع .. الجبلاية تقصي نادى بروكسي من الكأس بعد إيقاف نشاطه.. صور

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

ديل الكلب عمره ما يتعدل.. نشأت الديهي يهاجم قطر وقناة الجزيرة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

اختبار لنفسك .. أسهل طريقة للكشف عن إصابتك بـ كورونا في المنزل