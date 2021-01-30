ديل الكلب عمره ما يتعدل.. نشأت الديهي يهاجم قطر وقناة الجزيرة.. فيديو

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "تن"، الخلافات العربية الدول قادرة على مواجهتها بشرط أن يكون هناك صدق فى النيات.

وأوضح نشأت الديهى، أن قطر خلية فاسدة فى جسد الأمة العربية، والجزيرة الإرهابية لا تتوقف عن مهاجمة مصر.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، امس الجمعة، فيلمًا وثائقيًا بعنوان "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، وكشف الفيلم محاولات الدوحة في بث التطرف فى الأراضي الأوروبية.





وأوضح الفيلم أن قطر الإمارة الصغيرة والغنية التي تمتلك ثروة ضخمة سعت لكي تلعب دورا واسعا في المشهد الدولي، وهو حلم مشروع من حق كل دولة أن تسعى لكي تكون قوة مؤثرة في العالم، ولكنها ضلت الطريق بسبب سياسات النظام الحاكم الخاطئة، حيث يمكن أن نطلق علي عهد تميم بن حمد آل الثاني "إنهيار الحلم".





وأشار الفيلم إلي أن تميم لم يكتف بتحويل حكومته إلي رمز للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الإرهاب، حيث شهد عهده أيضا انهيارا للاقتصاد وتهديدا لسيادة الدولة.