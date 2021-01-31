بعيدًا عن الطعام .. استخدامات النشا للبشرة والشعر

تمتع النشا باستخدامات مختلفة في تحضير الطعام وخاصة الحلويات، ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب بل يمتد لتكون من أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم في التجميل للشعر والبشرة .





كشفت خبيرة التجميل رضوه الشربيني عن طريقة مبتكرة لفرد الشعر:

النشا من المكونات التي يمكن استغلالها في تحضير كريم فرد طبيعي للشعر بدون اللجوء للكيماويات الضارة وذلك في تحضيرها بالوصفة التالية:

مكونات الوصفة:

4 ملاعق نشا

2 ملعقة عسل نحل

ملعقة زيت زيتون





الطريقة:

- تمزج كل المكونات 4 ملاعق من النشا مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح قوامها كريمي.

-يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.

- يترك الخليط لمدة ساعة كاملة قبل الغسل. وتكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين كل شهر.