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مرأة

بعيدًا عن الطعام .. استخدامات النشا للبشرة والشعر

الأحد 31/يناير/2021 - 03:02 ص
بشرة
بشرة
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أسماء عبد الحفيظ
تمتع النشا باستخدامات مختلفة في تحضير الطعام وخاصة الحلويات، ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب بل يمتد لتكون من أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم في التجميل للشعر والبشرة .

كشفت خبيرة التجميل رضوه الشربيني عن طريقة مبتكرة لفرد الشعر:
النشا من المكونات التي يمكن استغلالها في تحضير كريم فرد طبيعي للشعر بدون اللجوء للكيماويات الضارة وذلك في تحضيرها بالوصفة التالية:
مكونات الوصفة:
4 ملاعق نشا
2 ملعقة عسل نحل
ملعقة زيت زيتون

الطريقة:
- تمزج كل المكونات 4 ملاعق من النشا مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح قوامها كريمي.
-يوضع الخليط على شعر نظيف وجاف من الجذور حتى الأطراف.
- يترك الخليط لمدة ساعة كاملة قبل الغسل. وتكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين كل شهر.
تفتيح البشرة:
أما عن ماسكات تفتيح البشرة فتتصدر النشا لأهم وصفات التفتيح خاصة عند استخدامها مع الليمون كالتالي:
- تخلط كميات متساوية من النشا مع عصير الليمون.
- يوضع الخليط السابق على البشرة، ويترك لمدة 10 دقائق حتى يجف تمامًا.
- تشطف البشرة بالماء الدافئ ثم الماء الفاتر وتجفف البشرة برفق.
- تكرر الوصفة كل أسبوع.

ملحوظة:
- يجب الانتباه عند استخدام الليمون مع البشرة الحساسة.
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