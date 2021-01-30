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ساحة رأي

د. سعاد شريف تكتب: وسائل منع الحمل وهرموناتك

السبت 30/يناير/2021 - 10:53 م
صدى البلد
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مع زيادة عدد السكان الكبيرة وحملات التوعية التي تقوم بها الدولة من اجل توعية المواطنين بتنظيم الانجاب للحد من الكثافة السكانية حيث اصبح اتجاه الدولة منذ فترة من اجل الحد من زيادة السكان حتي تتمكن الدولة من توفير حياة كريمة للمواطنين فأصبح لدي كثير من السيدات الوعي بضرورة تنظيم الانجاب وساعدهم علي ذلك توفير الكثير من وسائل منع الحمل في الوحدات الصحية الخاصة بالمرأة علي يد افضل الاطباء بثمن قليل يكاد لا يذكر.

ولكن مازالت تتساءل الكثير من السيدات عن افضل وسيلة واكثرها امانا والحقيقة ان هناك العديد من الوسائل ولكن اختيارها يختلف من امرأة لاخري حسب حالتها الصحية وتاريخها الاسري.
 
تنقسم موانع الحمل الي وسائل مؤقتة واشهرها 
١_اللولب بكل انواعه مثل
_اللولب الهرموني والذي يبقي في الرحم الي مدة تصل الي ٦ سنوات
_اللولب النحاسي:قد يبقي في الرحم الي مدة تصل الي ١٠ سنوات

الوسائل الهرمونية لمنع الحمل
١_الشريحة :قطعة صغيرة ورفيعة بحجم عود الثقاب تغرس تحت الجلد في الذراع وتعمل علي زيادة كمية مخاط عنق الرحم مما يمنع وصول الحيوان المنوي الي البويضة وبالتالي منع الحمل 
٢_الحقنة وهي حقنة تعطي للمرأة كل ٣ شهور وتعمل بنفس طريقة الشريحة
٣_الحبوب وتحتوي علي هرمون البروجيستين وتؤخذ كل يوم في نفس التوقيت بانتظام
٤_الحبوب المركبة التي تحتوي علي هرموني البروجيستين والاستروجين وتؤخذ ايضا كل يوم في نفس الموعد
٥_لصقة منع الحمل وتستخدم اسفل البطن او الارداف او الذراع توضع مرة اسبوعيا لمدة ٣ اسابيع وتعمل بنفس طريقة الحبوب المركبة
٦_الحلقة المهبلية وتوضع داخل المهبل لمدة ٣ اسابيع ثم يتم ازالتها لكي تحصل الدورة الشهرية وتعمل بطريقة مماثلة لحبوب منع الحمل المركبة
وهناك وسائل اخري مثل الواقي الذكري ويستخدم مرة واحدة.

وفي النهاية اختيار الوسيلة الآمنة لكي يتحدد  بناء علي ارشادات الطبيب وتحديد الوسيلة التي تناسب حالتك الصحية.

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