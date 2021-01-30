السوبر السعودي .. بيتروس يضع النصر في المقدمة أمام الهلال.. فيديو



وسجل بيتروس ماتيوس الهدف الأول للنصر من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك المعيوف حارس الهلال.

ويلعب الهلال المباراة بصفته بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما يشارك النصر في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشرفين.

ويخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك - جانج هيون سو - محمد جحفلي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج - لوسيانو فييتو - جوستافو كويلار

خط الهجوم : سالم الدوسري- بافيتيمبي جوميز - سيباستيان جيوفينكو

بينما يلعب النصر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: مادو – العمري - الغنام – الخلف خط الوسط: علي الحسن - بيتروس - الصليهم خط الهجوم: نور الدين أمرابط – خالد الغنام – الغامدي

نجح النصر السعودي في تسجيل هدف التقدم على الهلال في السوبر السعودي في المباراة المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.