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توك شو

رداحة.. أحمد موسى يعرض استنكار القطريين لهجوم الجزيرة على مصر

السبت 30/يناير/2021 - 09:06 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب القطري وصف  قناة الجزيرة الإرهابية بـ «الرداحة».

واستعرض الإعلامي أحمد موسى مجموعة من تعليقات الشعب القطري على مواقع التواصل الإجتماعي وهجومهم على قناة الجزيرة المستمرة في الهجوم على مصر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   سياسة قطر لن تتغير ضد مصر، وقطر لا تحكم وهناك من يتحكم في قطر".

وتابع موسى:"  الشعب القطري يؤكد عدم وجود فائدة من فتح قناة الجزيرة للهجوم على مصر ومن المفترض أن تنتقل أموال قناة الجزيرة لصالح الشعب القطري، والقطريون يؤكدون أن دولتهم لا يوجد بها مجلس أمة للوقوف ضد قناة الجزيرة الإرهابية".

وتابع أحمد موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر  إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها عن الهجوم على مصر".

 واكمل :" قناة الجزيرة لم تغير رسالتها ضد مصر منذ توقيع اتفاق العلا والجزيرة لم تنتطق بكلمة إيجابية تجاه مصر ".

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