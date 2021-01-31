أحمد نادر السيد: سعيد بتوقيعي للزمالك

أعرب حارس فريق الشباب بنادي الزمالك أحمد نادر السيد، عن سعادته الشديدة عقب التوقيع على عقود رسمية تجمعه بالنادي الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.
يأتي ذلك في جلسة جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء، على رأسهم المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك ،وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني، قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية، بخلاف الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.
واكد الحارس الشاب أنه سوف يبذل قصارى جهده ،من أجل إسعاد جماهير الزمالك ، ومسوؤلي القلعه البيضاء.
وكان أحمد نادر السيد تم تصعيده إلى تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بناءً على قرار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بالاتفاق مع باتشكيو.
وأعار الزمالك في وقت سابق حارس مرماه محمد صبحي، إلى صفوف الاتحاد السكندري قبل انطلاق الموسم الجاري، وحتى نهاية الموسم