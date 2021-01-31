ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد نادر السيد: سعيد بتوقيعي للزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
أعرب  حارس فريق الشباب بنادي الزمالك أحمد نادر السيد، عن سعادته الشديدة عقب التوقيع على عقود رسمية تجمعه بالنادي الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

يأتي ذلك في جلسة جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء، على رأسهم المستشار عماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك ،وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني، قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية، بخلاف الثلاثي محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد أبوجبل ومحمد عواد.

واكد الحارس الشاب أنه سوف يبذل قصارى جهده ،من أجل إسعاد جماهير الزمالك ، ومسوؤلي القلعه البيضاء.


وكان أحمد نادر السيد تم تصعيده إلى تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بناءً على قرار عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بالاتفاق مع باتشكيو.

وأعار الزمالك في وقت سابق حارس مرماه محمد صبحي، إلى صفوف الاتحاد السكندري قبل انطلاق الموسم الجاري، وحتى نهاية الموسم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري

مصدر بـ الزمالك يكشف سر استبعاد جنش من مواجهة سموحة

الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع جنش حارس عرين القلعة البيضاء

جنش ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

إمكانية إصابة المتعافى من كورونا خلال فترة قليلة.. وزارة الصحة توضح

تفاصيل عرض الوداد المغربي الجديد لاستعارة أوناجم من الزمالك

رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

الفنانة ميمي جمال تعلن رسميا اعتزالها الفن .. فيديو

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم فى حريق التوفيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل