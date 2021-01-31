العاملون الجدد بقطاع الضيافة الجوية يشكون من عدم تسلم العمل

أرسل القارئ محمد عز الدين شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بخصوص العاملين بقطاع الضيافة الجوية دفعة إعلان ٢٠١٩ ( الضيافة الموسمية ) والبالغ عددهم ١٦ مضيف و مضيفة جوية من أبناء مصر للطيران، قال فيها: قمنا بابرام عقد عمل بين شركه مصر للطيران ولكننا لم نقم باستلام العمل نظرا لعده اسباب وهي تأخر وصول التصريح الأمني للسماح بالعمل من الجهات الامنيه وكذلك تأخر ميعاد التدريب مما أدى اي وصول بنا الحال إلى غلق الطيران في شهر مارس الماضي وبعد فتح الطيران كانت الأحوال لا تسمح باستلام العمل نظرا لضعف التشغيل وكانت الوعود باستلام العمل مع زياده التشغيل ونحن الان نسمع ان التشغيل في زياده من قبل الاخبار المرئيه والمسموعه ولم نتسلم العمل وخاصه ان عدد الأفراد قليل جدا ولكن نعاني معاناه شديده جدا ولذلك

نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في شكوانا الخاص بأستلامنا العمل.





وأضاف: نعاني نحن عدم وجود اي مصدر دخل منذ نوڤمبر ٢٠١٩ تاريخ تقديم استقالتنا من شركتنا للالتحاق بمصر للطيران ونعاني من عدم وجود فرص عمل في شركات الطيران الخاصة في ظل أزمة كورونا و كذلك عدم رغبة الشركات في عودتنا لها بعد تركها من أجل العمل بمصر للطيران وعدم وجود تأمين طبي لأفراد الدفعة المذكورة .









وتابع: نعاني أيضا من انتهاء صلاحية إجازات الطيران و اللياقة الطبية الخاصة بنا وعدم القدرة على تجديدها وعدم وجود فرص عمل اخرى خارج مجال الطيران بسوق العمل لعدم توافر الخبرات فى المجالات المختلفة و تجاوز سن ال ٣٠ عام .





وأشار إلى أنهم واجهوا كثيرا من الصعوبات في ظل الرغبة الشديدة في العمل تحت إسم مصر للطيران وتتمثل في الخسائر المادية التي تكبدناها أثناء التحاقنا بمصر الطيران و ذلك بسبب إلزامانا بدفع شروط جزائية لشركاتنا السابقة و قبولنا شروط العقد المجحفة فى سبيل الالتحاق بمصر للطيران وعدم وجود تأمين طبي لأسر العاملين اثناء فترة سريان العقد وحرمان افراد الضيافة الموسمية من امتيازات افراد الضيافة الجوية بمصر للطيران من المساواة المادية بأفراد الضيافة الجوية بمصر للطيران و حرمانا من المبيت و خلافة من الامتيازات للعاملين بالقطاع الحكومى .





وأوضح أن هناك الكثير منا من سارع بتغيير محل أقامته إلى القاهره بصعوبة بالغة حتى يستطيع استيفاء الشروط المطلوبة للألتحاق بمصر للطيران.

واختتم: نلتمس من السادة المسؤلين مساعدة هذه الدفعه فى أستلام العمل للحد من المعاناة المادية والمعنوية التي يمر بها ابناءكم من قطاع الضيافة الجوية وأسرهم.









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.