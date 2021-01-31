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أخبار العالم

شاهد.. الجيش الإسرئيلي يقتل شابًا فلسطينيًا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:57 ص
مشاهد متكررة للإحتلال
مشاهد متكررة للإحتلال وهو يعتدي على الفلسطينيين
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محمد علي

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني قرب مستوطنة جوتش عتصيون جنوب بيت لحم، بزعم محاولة طعن كاد الشاب أن ينفذها، في مزاعم متكررة من قبل الاحتلال لتبرير أفعاله بحق الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

 

قالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" إنه "تم إحباط محاولة اعتداء طعن في مفرق جوتش عتصيون وإطلاق النار على المعتدي"، بينما أكدت "القناة 7" العبرية أنه "لم تقع أي إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي".


وذكرت وكالة معًا، إن الشاب قد استشهد بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليه صباح اليوم الأحد.


من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أمس، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.


وقال الشلالدة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.


وأوضح الشلالدة أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.

 

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