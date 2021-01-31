515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسي بتطوير القرى.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





صدى البلد





الرئيس السيسى يوجه بتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي .





بوابة الأهرام





الرئيس السيسى يوجه بتركيز الدراسة بالجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات المتطورة .





البرلمان يناقش أداء 10 وزراء بالحكومة هذا الأسبوع





بوابة أخبار اليوم





الهجرة تطلق استراتيجية وطنية لشباب الدارسين بالخارج .. اليوم





المصرى اليوم





مصر تدين استمرار محاولات استهداف السعودية من قبل ميليشيا الحوثى .





اليوم .. الدنمارك ضد السويد فى نهائى كأس العالم لكرة اليد .





الشروق





مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينأ عامأ لجامعة الدول العربية لفترة ثانية





الوطن





وزير التنمية المحلية : 515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسى بتطوير القرى .





مصراوى





اليوم .. وزيرة الثقافة تطلق قواف المساحر المتنقلة من الأسمرات 3 ..





بوابة الهلال





الانخفاض يعود .. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات فيروس كورونا اليومى ..





سكاى نيوز





بيان للجيش الليبى حول الأوضاع فى سرت .





روسيا اليوم





بايدن يلقى غدأ خطابأ حول سياسة بلاده الخارجية .



