ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسي بتطوير القرى.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 31/يناير/2021 - 09:22 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

الرئيس السيسى يوجه بتحسين المؤشرات الاقتصادية  والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي .

بوابة الأهرام 

الرئيس السيسى يوجه بتركيز الدراسة بالجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات المتطورة .

البرلمان يناقش أداء 10 وزراء بالحكومة هذا الأسبوع 

بوابة أخبار اليوم 

الهجرة تطلق استراتيجية وطنية لشباب الدارسين بالخارج .. اليوم 

المصرى اليوم

مصر تدين استمرار محاولات استهداف السعودية من قبل ميليشيا الحوثى .

اليوم .. الدنمارك ضد السويد فى نهائى كأس العالم لكرة اليد . 

الشروق

مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط أمينأ عامأ لجامعة الدول العربية لفترة ثانية 

الوطن

وزير التنمية المحلية : 515 مليار جنيه تكلفة المشروع الرئاسى بتطوير القرى . 

مصراوى

اليوم .. وزيرة الثقافة تطلق قواف المساحر المتنقلة من الأسمرات 3 .. 

بوابة الهلال

الانخفاض يعود .. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات فيروس كورونا اليومى .. 

سكاى نيوز 

بيان للجيش الليبى حول الأوضاع فى سرت . 

روسيا اليوم

بايدن يلقى غدأ خطابأ حول سياسة بلاده الخارجية .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك..يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

جهود مكثفة لإحياء القاهرة التاريخية.. وغلق 10 آلاف محل و2700 مقهى .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

تقنين أوضاع 62 كنيسة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

تسجيل 1407 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

تفاصيل جديدة عن نقل جثامين المصريين المعتمرين من مكة.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

البنك الإفريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

وزيرا النقل والبترول أمام مجلس النواب لإلقاء بيانهما .. اليوم

لا يجب التسامح معها.. الإمارات تحذر من قومية اللقاح في مواجهة كورونا

عمل إرهابي جبان.. البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه السعودية

الحكومة تقترض 49 مليار جنيه من البنوك

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو

Advertisements

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

20 مليون جرعة .. هيئة الشراء الموحد تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

رد ناري من نورا عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

ترامب يقف وحيدًا.. انسحاب 5 محامين قبل محاكمته في الكونجرس بأيام

الكويت تفرض رسومًا جديدة على الوافدين والمواطنين.. وهذا موعد تطبيقها

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

أخبار الرياضة| الزمالك يغلق الميركاتو الشتوي بـ3 صفقات.. رئيس النادي: نحارب لإرضاء الجماهير.. وسبب منع الزيارات عن بعثة الأهلي في مونديال الأندية

170 ألفا.. البحرين تكشف عدد متلقي تطعيم كورونا حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها.. فيديو