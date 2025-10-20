المبعوث الأمريكي توم باراك: سوريا تعد اختبارا حقيقيا لاستدامة النظام الإقليمي الجديد

قال المبعوث الأمريكي توم باراك، إن سوريا تعد اختبارا حقيقيا لاستدامة النظام الإقليمي الجديد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الجمعة إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وإن الكثير من الاستثمارات يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

أكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة.



