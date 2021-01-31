ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قصة علقة موت لـ سهير الباروني بسب ماري منيب.. ابنة الراحلة تكشف أسرارها

الأحد 31/يناير/2021 - 10:48 ص
سهير الباروني
سهير الباروني
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت سحر الشريف، نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني، إن والدتها دخلت التمثيل عن طريق الصدفة البحتة، وذلك عندما كانت مع إحدى أقاربها في جلسة تصوير، لافتة إلى أن والدتها كانت تجيد اللغة العربية وتميل إلى الفن الموسيقي والتمثيل، وكانت تشارك باستمرار في المسرح المدرسي.

وكشفت نجلة الفنانة سهير الباروني، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، عن أن جدتها من والدتها ضربت أمها عندما كذبت عليها بسبب أن سهير الباروني كانت ترغب في رؤية ماري منيب، فقالت لوالدتها انها ذاهبة الى مسرح المدرسة، معقبة: "ماما أخدت علقة سخنة، واضطرت ماري منيب إنها تتوسط لها عند مامتها عشان تعرف تخلي سهير الباروني تمثل".

وتابعت أن بداية والدتها كانت مع ماري منيب وبعد ذلك انتقلت إلى مسرح الريحاني والتدرج، ثم إلى ثلاثي أضواء المسرح.

وتحل اليوم الأحد ذكرى رحيل الفنانة سهير البارونى، التي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير 2012، عن عمر ناهز 75 عاما، حيث ودعت الدنيا فى صمت ودون أن يشعر بها أحد، بعد معاناة من تجاهل المخرجين وشركات الإنتاج لها.

ولدت الفنانة سهير البارونى في حي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأت حياتها الفنية كعازفة "كمان" في الفرقة الموسيقية بمدرسة غمرة الابتدائية، واستطاعت بخفة دمها والكاريزما الخاصة بها أن تكون واحدة من أفضل الكوميديانات فى السينما والدارما.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. قصة هجومها على عادل إمام بسبب الستات

ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تمنت الجنة وندمت على ارتداء بدلات الرقص

في ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تعرضت لأزمة نفسية بعد رحيل ابنتها

أخبار الفن.. عمرو دياب مع أولاده على مسرح حفله بدبي.. وفاة المنتج ميدو منيب

في ذكرى رحيل سهير الباروني .. تعرف على ما حدث لها بعد وفاة ابنتها

أخبار الفن .. رزان مغربي تتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة .. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته

ترشيحاتنا

وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا الهندي إلى مطار القاهرة

في ذكرى رحيل زيزي البدراوي.. تعرف على عدد زيجاتها

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

ليفربول في ضيافة وست هام بـ الدوري الإنجليزي

إحالة مدير الإسكان بحي دار السلام للمحاكمة لتلقيه رشوة مالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن