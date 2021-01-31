قصة علقة موت لـ سهير الباروني بسب ماري منيب.. ابنة الراحلة تكشف أسرارها

قالت سحر الشريف، نجلة الفنانة الراحلة سهير الباروني، إن والدتها دخلت التمثيل عن طريق الصدفة البحتة، وذلك عندما كانت مع إحدى أقاربها في جلسة تصوير، لافتة إلى أن والدتها كانت تجيد اللغة العربية وتميل إلى الفن الموسيقي والتمثيل، وكانت تشارك باستمرار في المسرح المدرسي.





وكشفت نجلة الفنانة سهير الباروني، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، عن أن جدتها من والدتها ضربت أمها عندما كذبت عليها بسبب أن سهير الباروني كانت ترغب في رؤية ماري منيب، فقالت لوالدتها انها ذاهبة الى مسرح المدرسة، معقبة: "ماما أخدت علقة سخنة، واضطرت ماري منيب إنها تتوسط لها عند مامتها عشان تعرف تخلي سهير الباروني تمثل".





وتابعت أن بداية والدتها كانت مع ماري منيب وبعد ذلك انتقلت إلى مسرح الريحاني والتدرج، ثم إلى ثلاثي أضواء المسرح.





وتحل اليوم الأحد ذكرى رحيل الفنانة سهير البارونى، التي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير 2012، عن عمر ناهز 75 عاما، حيث ودعت الدنيا فى صمت ودون أن يشعر بها أحد، بعد معاناة من تجاهل المخرجين وشركات الإنتاج لها.





ولدت الفنانة سهير البارونى في حي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأت حياتها الفنية كعازفة "كمان" في الفرقة الموسيقية بمدرسة غمرة الابتدائية، واستطاعت بخفة دمها والكاريزما الخاصة بها أن تكون واحدة من أفضل الكوميديانات فى السينما والدارما.



