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أخبار البلد

ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس

الأحد 31/يناير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، محاولة تهريب 10 كجم ونصف من مخدر «الآيس»، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من جنوب أفريقيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتسليمها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية، والقادمة من أديس أبابا، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمرك فى راكبين من جنوب افريقيا ، وقام كل من توني فكري وسامح سيد مامورا الفحص بالكشف علي 4 حقائب معهما علي جاز الاكس راي ، وتبين وجود اجسام غريبة في جيوب سحرية ، قرر حازم ياسين مشرف الجمارك تشكيل لجنة لتفتيش حقائبهما ضمت مصطفى صادق واسلام ماهر مأمورا الجمارك ، تبين وجود 10 كجم ونص من مخدر «الآيس» في جيوب سحرية بحقائبهم وداخل شنط حريمي كانت مع إحداهما، مغلقة بطريقة المصنع لتضليل الجمارك والعبور بها دون ضبطهما .

قرر عبد العال نعمان مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين برقم 19، وإحالة الراكبين والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق ، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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