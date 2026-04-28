ألفاظ خادشة.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه ببق فيديوهات بها ألفاظ خارجة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن التحريض على العنف والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.