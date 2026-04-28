رفضوا يدفعو باقى الحساب .. تفاصيل تعدى أفراد أمن إدارى بمستشفى على عاملين بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء أمام إحدى المستشفيات بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بحدوث مشاجرة أمام إحدى المستشفيات بين طرف أول (4 أفرد أمن إدارى بالمستشفى – مقيمين بدائرة القسم)، وطرف ثان : (عاملان "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، لرفض الطرف الثانى دفع باقى المستحقات المالية الخاصة بالمستشفى محل عمل الطرف الأول ، لوفاة نجلة خالتهما والتى كانت تقوم بإجراء عملية جراحية بالمستشفى ، قام خلالها الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام "2 سلاح أبيض ، 2 عصا خشبية" محدثين إصابتهما المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





