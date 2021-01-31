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حوادث

بالأسماء.. ننشر منطوق الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم القاعدة"

الأحد 31/يناير/2021 - 03:15 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها علي 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ "الإنضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".

حيث عاقبت متهما واحدا بالسجن المؤبد وعاقبت 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما ومتهما واحدا بالسجن المشدد 7 سنوات وبراءة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحى. 

جاء في منطوق الحكم..

اولًا معاقبة عاطف شحات عبد العال الجندي "هارب" بالسجن المؤبد

ثانيًا سمير محمد أحمد أبو حلاوة "هارب"، كمال صلاح محمد عسكر وشهرته كيمو عسكر " محبوس " ، أحمد خالد أحمد إبراهيم " محبوس " ، محمد هانى عبد المجيد شحاتة "هارب"، صلاح الدين محمد عبد الفتاح السهيت "هارب"، أحمد مجدى أحمد الجزيري " محبوس "، بلال محمد أحمد أبو حلاوة "هارب"، محمد جمال علي أحمد بدوي " محبوس "، خالد مرجان مصطفى سالم الجوهري  بالسجن المشدد لمدة 15 عام عما أسند لهم من اتهامات. 

ثالثًا  معاقبة عبد الله نصر الدين فرج الغزلاني "هارب" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عنا أسند اليه من اتهامات. 

رابعًا براءة المتهم أحمد نصر محمد إمام بدوي " محبوس "  من التهم المنسوبة اليه

خامسًا مصادرة المضبوطات والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
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