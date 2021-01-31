رسميا.. أيمن المزين مديرًا فنيا لفريق منتخب السويس





ويستعد فريق منتخب السويس لمواجهة فريق الزرقا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني.





وحقق فريق منتخب السويس 4 انتصارات و5 تعادلات في المسابقة بينما هزم في مواجهتين فقط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 17 نقطة.





جدير بالذكر أن أيمن المزين صاحب انجاز صعود طنطا للدورى الممتاز الموسم الماضي كما تولى المهمة الفنية لفريق بني سويف الموسم الحالي قبل أن يعتذر عن استكمال المهمّة.

أعلن نادي منتخب السويس تولى أيمن المزين، منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتذار أشرف خضر، عن استكمال المهمة بعد الخسارة أمام فريق جمهورية شبين في دوري القسم الثاني.