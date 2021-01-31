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بين الناس

مابنعرفش ننام.. أهالي سكان التجمع يستغيثون من الكلاب الضالة

الأحد 31/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
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منار نور
يسثغيث اهالي منطقة الياسمين 8  فى التجمع الأول من انتشار الكلاب الضاله في الشارع التي تتكاثر بسرعة وتسبب الذعر للأهالي  . 

أرسلت المواطنه مها محمد عبر خدمه الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخبارى ،قائلة : "  نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بجانب أنها تجعل النوم مستحيلًا؛ نظرًا لارتفاع صوت نباحها المستمر طوال الليل . 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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