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أخبار العالم

دراسة أمريكية تكشف مفاجأة خطيرة عن تاريخ ظهور كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:19 م
دراسة أمريكية تؤكد
دراسة أمريكية تؤكد تفشي فيروس كورونا بالصين منذ أكتوبر 2019
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رحيم يسري
كشف علماء أمريكيون عن مفاجأة خطيرة بشأن تاريخ ظهور فيروس كورونا "كوفيد-19" للمرة الأولى، وبداية انتشاره في الصين، ومن ثم إلى العالم، في وقت يجري خبراء منظمة الصحة العالمية تحقيقا ميدانيا في ووهان لتحديد منشأ الوباء.

وذكرت دراسة حديثة أعدها الباحثون في معهد علوم الجينوم والطب التطوري بجامعة تمبل الأمريكية في فيلاديفيا، أن الفيروس انتشر في بكين منذ أكتوبر 2019، قبل أشهر من إبلاغ السلطات الصينية رسميا عن وجود حالات إصابة.

وأثبت البحث أن العدوى انتشرت بشكل شبه مؤكد في الصين منذ أكتوبر الماضي وأوائل نوفمبر، ثم بدأت تتفشى بشكل كبير إلى أنحاء العالم في يناير 2020، وذلك بعد تحليل عينات آلاف من مرضى فيروس كورونا المستجد.

ويقول سيرجي بوند أحد مؤلفي الدراسة إن كل الأدلة المرتبطة بالتسلسل الجيني للعينات، تؤكد أن هذا الفيروس خرج من الصين، ويتفق مع نمط انتشار الوباء عالميا.

وأشار إلى صعوبة تحديد المريض "صفر" لكن يعتقد أنه ظهر في أواخر أكتوبر 2019، وذلك بناء على دراسة تطور جينوم الفيروسات التاجية، ومنها "كوفيد-19".

ويأتي البحث وسط اتهامات من الولايات المتحدة للحكومة الصينية بالتستر على البيانات الأولية لتفشي فيروس كورونا داخل أراضيها.

ويزور خبراء الصحة العالمية اليوم الأحد، سوق "هوانان للمأكولات البحرية" والذي ارتبط اسمه بظهور الحالات الأولى للإصابات بفيروس كورونا، في وقت تدفع فيه الصين نحو الفكرة القائلة إن الفيروس اكتشف خارج حدودها.

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