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رياضة

أول رد من جنش على قرار رحيله من الزمالك

الأحد 31/يناير/2021 - 07:49 م
جنش وعماد عبدالعزيز
جنش وعماد عبدالعزيز
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ملك موسي
نفى محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بطلبه الرحيل عن صفوف الزمالك أثناء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال جنش "إذا كنت أرغب في الرحيل، فلماذا قومت بتوقيع عقود جديدة مع نادي الزمالك؟"، مشيرًا إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

فيما طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، حارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبدالرحيم "جنش"، بتأجيل موعد صرف مقدم تعاقده الجديد مع النادي الأبيض، الذي كان من المقرر أن يحصل عليه خلال شهر فبراير.

وكان جنش وقع على عقود جديدة تربطه بالزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة، وحصل على وعد بصرف المقدم خلال شهر فبراير، قبل أن يطلب مسئولو النادي الأبيض من الحارس الدولي تأجيل الأمر بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لدى القلعة البيضاء، لاسيما بعد صرف مبالغ مالية كبيرة لحسم الصفقات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبه وافق جنش على طلب مسئولي نادي الزمالك، بتأجيل صرف مقدم تعاقده، على أن يحصل على شيك جديد بالموعد الذي تم الاتفاق عليه في شهر مارس المقبل.

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