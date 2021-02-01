بعد تراجع الجرام 15 جنيها.. سعر الذهب اليوم الإثنين 1-2-2021

شهدت أسعار الذهب خلال يناير 2021 تراجعا كبيرا، وذلك بفضل بدء طرح لقاحات فيرو كورونا، وأيضا نتائج إنتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث فقد جرام الذهب خلال شهر حوالي 15 جنيها خلال 31 يوما فقط.





وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وأيضا أسعار الذهب يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 ، حيث يتجلي فارق الأسعار والتراجع الشديد لـ أسعار الذهب خلال أول شهور العام الجاري 2021 لجميع الأعيرة.





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الذهب عيار 18 سجل 711 جنيها.

الذهب عيار 21 سجل 826 جنيهًا.

الذهب عيار 24 سجل 943 جنيها.

الجنيه الذهب 6690 جنيهًا.

أونصة الذهب 1898 دولار.









- أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2021

الذهب عيار 18 سجل 696 جنيها.

الذهب عيار 21 سجل 812 جنيهًا.

الذهب عيار 24 سجل 928 جنيها.





وقال إيهاب واصف؛ نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية بالقاهرة؛ إن هناك حالة من الترقب الحذر تشهدها الأسواق الدولية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؛ مؤكدا أن المعدن الأصفر علي المستوي العالمي والمحلي يشهد استقرارا واضحا علي مدار الأسبوعين الماضي والجاري.





أضاف " واصف" في تصريحات لموقع "صدي البلد" أن البورصات العالمية من بينها الذهب تشهد استقرارا، مؤكدا أنه حتي الآن لا يمكن تحديد الاتجاهات الاقتصادية الدولية بسبب عدم وضوح الرؤية.





أشار إلي أن الجميع يترقب ماذا ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسات ضريبية جديدة أو السير علي نفس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب أم أن ادارة البيت الأبيض الجديدة ستغير سلوكياتها الاقتصادية مع دوائر الصراع الاقتصادي من بينها الصين، بالإضافة إلي إجراءات دعم الدولار لمواجهة حالة الركود التي خلفتها تداعيات وباء كورونا العالم





أوضح "واصف" أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي أبرزها حزمة التحفيز المالي المقدرة بـ 1.2 تريليون دولار والتي كانت معلقة علي إجراء الانتخابات الأمريكية وتنصيب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أنه حتي الآن لا يمكن التوقع الاستمرار فيها أم لا.





سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.