الذهب رايح فين.. توقعات بمكاسب كبيرة في المعدن الأصفر| شاهد





وقال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إن تراجع الذهب بالأسواق العالمية خلال الفترة السابقة يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع العوائد الأسمية على خلفية إعانات البطالة القوية وكذلك تبني المركزي الأوروبي اتجاهًا أقل للتيسير فضلا عن تماسك عوائد سندات الخزانة الأمريكية فوق 1% مما ساهم في ارتفاع الدولار وزاد من معاناة المعدن الأصفر.





وأضاف حامد، أن بورصة الذهب شهدت أفضل أداء للمعدن النفيس منذ أسبوعين حيث لامس الذهب 1875 دولار مخالفًا التوقعات بالصعود إلى 1900 دولار حيث هبطت الاونصة الى 1836 دولارا، وأن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الذهب للصعود ومنها حزم التحفيز وعدم السيطرة الكاملة على وباء كورونا مما يساهم في البحث عن الملاذات الآمنة مرة أخري، مشيرا إلى أن الدولار يعد المحرك للاونصة فكلما صعد نجد الذهب قرب الـ 1800 دولار، مشيرا إلي أن الذهب استطاع أن يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.





وتوقع حامد، مزيدًا من الصعود للذهب خلال المرحلة القادمة في ظل عدم وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن وتذبذب الدولار وعدم الإقرار بقيم حزم التحفيز مما يساعد الذهب على الصعود واكتساب المزيد من السيولة في الأسواق، وأن يسجل الذهب 1900 دولار مع نهاية الربعين الأول أو الثاني من عام 2021 نتيجة بعض الأسباب التي يستمد الذهب قوته منها مثل عوائد التحفيز وعدم السيطرة على كوفيد-19 ما يدفع المواطنين والمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن فضلا عن تذبذب البيانات الاقتصادية وعدم استدامتها فما زالت البطالة والتضخم مرتفعين، مشيرًا إلى أن العودة لأسعار الذهب السابقة هو أمر مستحيل حدوثه.





قال إيهاب واصف؛ نائب رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية بالقاهرة؛ إن هناك حالة من الترقب الحذر تشهدها الأسواق الدولية بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؛ مؤكدا أن المعدن الأصفر علي المستوي العالمي والمحلي يشهد استقرارا واضحا علي مدار الأسبوعين الماضي والجاري.

أضاف " واصف" في تصريحات لموقع "صدي البلد" أن البورصات العالمية من بينها الذهب تشهد استقرارا، مؤكدا أنه حتي الآن لا يمكن تحديد الاتجاهات الاقتصادية الدولية بسبب عدم وضوح الرؤية.

أشار إلي أن الجميع يترقب ماذا ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياسات ضريبية جديدة أو السير علي نفس نهج الرئيس السابق دونالد ترامب أم أن ادارة البيت الأبيض الجديدة ستغير سلوكياتها الاقتصادية مع دوائر الصراع الاقتصادي من بينها الصين، بالإضافة إلي إجراءات دعم الدولار لمواجهة حالة الركود التي خلفتها تداعيات وباء كورونا العالم

أوضح " واصف" أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي أبرزها حزمة التحفيز المالي المقدرة بـ 1.2 تريليون دولار والتي كانت معلقة علي إجراء الانتخابات الأمريكية وتنصيب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أنه حتي الآن لا يمكن التوقع الاستمرار فيها أم لا.





من جانبه توقع عبد العظيم الأموي مدير الأبحاث بمجموعة سبائك دبي، أن يكون التضخم أكثر ارتباطا باتجاهات أسعار الذهب خلال العام الجاري نتيجة لخطط التحفيز الضخمة في أمريكا وحول العالم ربما تقرأ وتبدأ أسعار الذهب في تسعير ارتفاع معدلات التضخم خلال العام 2021.





وأكد الأموي، أن بيان الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب كواحد من المؤشرات المهمة التي يتم الاستناد إليها.