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اقتصاد

توقعات بصعود الذهب إلى 1900 دولار بنهاية مارس 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:48 م
ارتفاع الذهب عالميا
ارتفاع الذهب عالميا
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ولاء عبد الكريم
قال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إن تراجع الذهب بالاسواق العالمية خلال الفترة السابقة يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع العوائد الاسمية على خلفية إعانات البطالة القوية وكذلك تبني المركزي الأوروبي اتجاهًا أقل للتيسير فضلا عن تماسك عوائد سندات الخزانة الامريكية فوق 1% مما ساهم في ارتفاع الدولار وزاد من معاناة المعدن الأصفر.

وأضاف  حامد، ان بورصة الذهب شهدت أفضل أداء للمعدن النفيس منذ أسبوعين حيث لامس الذهب 1875 دولار مخالفًا التوقعات بالصعود إلى 1900 دولار حيث هبطت الاونصة الى 1836 دولار .

وأكد حامد، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الذهب للصعود ومنها حزم التحفيز وعدم السيطرة الكاملة على وباء كورونا مما يساهم في البحث عن الملاذات الآمنة مرة أخري، مشيرا إلى ان الدولار يعد المحرك للاونصة فكلما صعد نجد الذهب قرب الـ 1800 دولار ، مشيرا إلي أن الذهب استطاع أن يحقق  أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

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وتوقع حامد، مزيدًا من الصعود للذهب خلال المرحلة القادمة في ظل عدم وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن وتذبذب الدولار وعدم الإقرار بقيم حزم التحفيز مما يساعد الذهب على الصعود واكتساب المزيد من السيولة في الأسواق .

وتوقع حامد ان يسجل الذهب 1900 دولار مع نهاية الربعين الأول أو الثاني من عام 2021 نتيجة بعض الأسباب التي يستمد الذهب قوته منها مثل عوائد التحفيز وعدم السيطرة على كوفيد-19 ما يدفع المواطنين والمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن فضلا عن تذبذب البيانات الاقتصادية وعدم استدامتها فما زالت البطالة والتضخم مرتفعان، مشيرًا الى ان العودة لأسعار الذهب السابقة هو أمر مستحيل حدوثه .

من جانبه توقع عبد العظيم الأموي مدير الأبحاث بمجموعة سبائك دبي، ان يكون التضخم أكثر ارتباطا  باتجاهات أسعار الذهب خلال العام الجاري  نتيجة لخطط التحفيز الضخمة في أمريكا وحول العالم ربما تقرأ وتبدأ أسعار الذهب في تسعير ارتفاع معدلات التضخم  خلال العام 2021.

وأكد الاموي، ان بيان الفيدرالي الامريكي خلال الأسبوع سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب كواحد من المؤشرات المهمة التي يتم الاستناد اليها.
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