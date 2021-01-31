كلنا مذنبون.. محمد الباز يعلق على التحقيق مع صحف ومواقع إلكترونية ..فيديو

علق محمد الباز، على قرار المجلس الأعلى للإعلام، بإحالة بعض المواقع والصحف للتحقيق؛ للإسراف فى نشر قضايا أخلاقية، بأن الجمهور هو المتهم الأول فى الموضوع نظرًا لمنحه الشرعية لمثل هذه الموضوعات والقضايا وزيادة نسبة المشاهدة.





وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه لابد من التحقيق مع إعلاميين وصحف تتناول هذه القضايا، ولابد من تحديد هذه الصحف والمواقع؛ حتى يمكن معالجة الأمر.





وطالب محمد الباز ، باليقظة من الجهات المنظمة والجمهور الذى يعمل على زيادة نسبة المشاهدة لهذه القضايا، ويشجع المواقع والصحف على تناول هذه القضايا والموضوعات للحصول على أعلى نسبة قراءة ومشاهدة.