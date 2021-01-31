أيهما أخطر كورونا أم فيروس نيباه.. أستاذ كبد يحسم الجدل

أكد الدكتور أشرف عمر أستاذ الأمراض المعدية والكبد بالقصر العيني، أن فيروس نيباه الذي كثر الحديث عنه مؤخرا قديم وأخطر من كورونا لكنه أقل من حيث الأنتشار.





أضاف وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر من شركة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تقوم بالعمل على إنتاج علاج لفيروس كورونا.





أوضح الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض المعدية والكبد بقصر العيني، أن هذا العلاج سيكون جاهزا في القريب العاجل ويكون مشابه للعلاج الذي تلقاه دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وأدى لشفائه في أيام قليلة من العام الماضي.





وأكد أن التوصل لهذا العلاج سيمكن من السيطرة على فيروس كورونا في الفترة القليلة المقبلة، مشددا على أن اتباع الإجراءات الاحترازية يسهم في مواجهة أي فيروس جديد.



