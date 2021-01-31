اختراع جهاز يزرع بالمخ للتحكم في مزاج الإنسان.. تفاصيل

طور العلماء الكوريون غرسة دماغية بمصابيح LED بحجم حبة الملح والتي يمكن أن تتحكم في مزاجنا عبر الهاتف الذكي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، توصل الباحثون المذهلون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) إلى كيفية شحن جهاز التحكم في المزاج من خارج الجسم.

تستخدم الرقائق النانوية المزودة بتقنية البلوتوث الضوء لإرسال رسائل إلى الخلايا العصبية في الدماغ ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدامها في النهاية في علاج مرض باركنسون والاكتئاب.

قال العلماء إنهم أظهروا كيف يمكنه التلاعب بالدماغ في تجربة مع الفئران المحقونة بالكوكايين ، كما قال موقع sciencetimes.com

نجحت عمليات الزرع في قمع "السلوكيات التي يسببها الكوكايين" ، وفقًا لحديث جونج هون كيم ، أستاذ علم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة يونسي.

يتم تثبيت الجهاز في الدماغ مع مصابيح LED مثبتة على مجسات بعرض شعرة الإنسان ويتم التحكم فيها لاسلكيًا بواسطة هاتف ذكي - لكن العلماء قاموا الآن بإجراء تعديل مثير للإعجاب على النظام.