وزير الصحة اللبناني يكشف موعد السيطرة على فيروس كورونا

تمنّى وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن لا تسبب التحركات في الشارع زيادة في أعداد الإصابات بكورونا.





وقال حسن وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت: "حسب المؤشرات بعد الإقفال من الممكن خلال الأسبوعين المقبلين السيطرة على التفشي السريع لوباء كورونا".





وكان رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان، عاصم عراجي، كشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة العلمية ولجنة فيروس كورونا، المقرر عقده غدا الاثنين.





وقال "عراجي" في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن هذا الاجتماع ما هو إلا اجتماع روتيني تقييمي للتأكد من زيادة عدد الأسرة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه أي قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 فبراير الذي سيكون أساسيًا ويمكن أن يغيّر أمورًا كثيرة.





وأعرب عن تخوفه مما يحدث من تحوّل للفيروس، مبديًا قلقه من أن يحدث في لبنان ما حدث في إسبانيا عندما اجتاحتها الإنفلونزا، معتبرًا أن "المؤشرات حتى اليوم مقبولة".





وعن تمديد خطة التعبئة، أشار إلى أن "هذا الأمر في عهدة لجنة كورونا الحكومية وهم مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال ما حدث في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئًا".





وكانت السلطات الصحية في لبنان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 2631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.





كما أعلنت الصحة اللبنانية عن وفاة 61 حالة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 3031 وفاة.





فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان 298913 حالة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.