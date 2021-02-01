ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيبتي الغالية.. رانيا محمود ياسين تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:23 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
هنأت رانيا محمود ياسين والدتها بـ عيد ميلادها ونشرت صورة تحتوى على عدة صور لها مع والدها وولدتها وذلك  عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت رانيا قائلة "أمي حبيتي الغاليه كل سنه وانت طيبه وبخير وصحه وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".

وتابعت: "انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله ، اعلم انك متألمه في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس ارجوكي تخلي بالك علي نفسك وتعرفي انة شايفك واكيد عايزك مبسوطه فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجه بسيطة".

واختتمت : كل سنه وانت طيب يا حبيتي سنه سعيده عليكي ان شاء الله  بحبك اوووووي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا".


وكان أخر أعمال رانيا محمود ياسين في الدراما مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ربنا يصبرك وأشعر بما أنت فيه.. رانيا ياسين تنعى والد داليا البحيري بكلمات مؤثرة

بنشر صورة لوالدها .. رانيا محمود ياسين تهنئ جمهورها بالعام الجديد

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها.. شاهد

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

برسالة مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها

بصورة نادرة رفقة والديها .. رانيا محمود ياسين تسترجع ذكريات تكريمها في أمريكا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

15 دعاء بين الأذان والإقامة للرزق في صلاة العشاء.. رددها ليرزقك الله بغير حساب

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف بأزمة قلبية

بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت فهد

موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد