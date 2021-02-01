الكهرباء: مليون و70 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية لوحدات عقارية

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو 2020، و أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 1 فبراير الجارى .. تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة.





تلقت المنصة حوالى 1.07 مليون (مليون و70 ألف) طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,45 مليون وحدة ( 2 مليون و450 ألف وحدة عقارية )، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.





وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات حيث بلغت المعاينات حتى الآن اكثر من 200 ألف معاينة.





وتستقبل المنصة أيضًا عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.





كما أكد على سرعة إستكمال الإجراءات لتنفيذ كافة طلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للإنتهاء منها فى أقرب وقت ممكن .





وأكد أيضًا على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس من العام الجارى.





وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكاواهم .









يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .







