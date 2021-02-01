الأهلي في المونديال.. إنجازات الأحمر في 5 مشاركات

يعد النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، وشارك فى 5 نسخ أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، كان المركز الثالث أبرز ما حققه الفريق الأحمر فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.





ويستعرض موقع صدى البلد تاريخ مشاركات الفريق الأحمر فى مونديال الأندية.





- استضافت اليابان النسخة الثانية من مونديال الأندية عام 2005 وشهدت البطولة مشاركة الأهلى المصرى واتحاد جدة السعودى ممثلان عن العرب، تقابل الفريقان فى الدور التمهيدى وفاز بطل السعودية بهدف دون رد، وواجه الأهلى فريق سيدنى الأسترالى فى لقاء تحديد المركز الخامس وفاز بهدفين مقابل هدف.





- شهدت النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في اليابان عام 2006 مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا وهو الأهلى، وتقابل المارد الأحمر مع فريق أوكلاند سيتى النيوزلندى فى الدور التمهيدى وفاز بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف فى لقاء الدور نصف النهائي، وحصد بطل مصر المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما تغلب على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1.





- أقيمت منافسات كأس العالم للأندية عام 2008 فى اليابان وشهدت مشاركة فريقًا عربيًا واحدًا وهو الأهلي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، وخسر بطل مصر أمام باتشوكا المكسيكي 4-2 في المباراة الأولي، قبل أن يخسر مجددًا أمام أديلايد يونايتد الاسترالي 1-0 وحصل علي المركز السادس بالبطولة.





- شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، والتقي بطل مصر مع سانفريس هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، لكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.





- شارك الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا والرجاء المغربى ممثل عن الدولة المُستضيفة فى بطولة كأس العالم للأندية 2013، وحقق بطل المغرب المركز الثانى فى البطولة فى واحدة من أفضل إنجازات العرب والأفارقة بالمونديال، وخسر الأهلي في الدور ربع النهائي أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، قبل أن يتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام مونتيري المكسيكي.



