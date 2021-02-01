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رياضة

الجمباز يزيح الستار عن شعار بطولة كأس العالم للجمباز الفني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:17 م
شعار البطولة
شعار البطولة
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عمرو الحلواني
كشف اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس الاارة وعضو مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3وحتى 6 يونيو المقبل على ملاعب الصالات المغطاة1،2،3، بهيئة ستاد القاهرة الدولي.

وقال الدكتور إيهاب أمين إن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد والتي انتهت فعاليتها أمس على أرض مصر بمشاركة 31دولة للمرة الأولى في التاريخ بطولات العالم للعبة.

وتعد هذه البطولة أول كأس عالم للجمباز تقام بمصر والقارة الإفريقية بأكملها.

جدير بالذكر أن إيهاب آمين نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري اقترح إقامة التصفيات الإفريقية المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 للجمباز الفني المقرر لها مايو المقبل فى مصر حال اعتذار جنوب إفريقيا وتعذر إقامة التصفيات بها بسبب جائحةكورونا حتي تكون بروفة قوية قبل كأس العالم للجمباز

واجري آمين اتصالا مع رئيسة اتحاد الجمباز فى جنوب افريقيا لمعرفة الموقف النهائي لبلادها

ولقي اقتراح مصر موافقة الاتحاد الإفريقي لثقة الجميع فى قدرة مصر على التنظيم مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة فى التصفيات مع توافر جميع مقومات نجاح التصفيات على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوي بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة إستقبال البطولات القارية والدولية موخرا.
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