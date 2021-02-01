محافظ الجيرة عن العقار المحترق: صادر ضده قرار إزالة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن عقار فيصل المحترق مخالف وصادر بحقه قرار ازالة ولكن صاحبة تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان محافظة الجيزة شهدت العديد من مخالفات البناء منذ عام 2013 حتى الان؛ موضحا المحافظة وصل اليها مليار ونصف المليار طلبات للتصالح في المباني المخالفة .





وأشار محافظ الجيزة، أن 145 ألف مخالفة بناء في محافظة الجيزة، منوها أن عقار الدائري المحترق كان يحتوي على مخزن للأحذية وليس مصنع.





وأعلن المحافظ تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار الى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف .





وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا الي انه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة والتي أكدت أنه لا يوجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.





وتابع المحافظ: « لن نتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننظر الي ان يتم اطفاء النيران من نفسها »؛ منوها أنه لا يوجد اي ميل في العقار حتى الآن.





وأغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذي شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الأحد عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.





وعلى القادم من مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية، عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو.





والقادم من ميدان لبنان على محور 26 يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمؤدي إلى وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر على محور 26 يوليو.