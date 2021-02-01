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وزير الإنتاج الحربي: نسعى لتصدير الأتوبيسات الكهربائية لـ أفريقيا وأوروبا .. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:36 م
أتوبيس كهربائي
أتوبيس كهربائي
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محمد القاضي
قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك للأتوبيسات الكهربائية بين مصنع 200 أحد مصانع الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل.

وأضاف "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتجاه العالمي أنه بحلول 2030 سوف يتساوى انتاج العالم من السيارات الكهربائية مع السيارات التي تعمل بالوقود، لافتا إلي أن هناك ما يقرب من 7 ملايين سيارة كهربائية في العالم.

وأشار إلي أن مصر لديها فائض في الكهرباء، موضحا أن وزارة الإنتاج تفكر في إنتاج الشاحن الخالص بالسيارات الكهربائية، لافتا إلي أن عمل الأتوبيس الكهربائي أسهل في استخدامه من السيارات الصغيرة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارة الإنتاج الحربي تسعي للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، وهو محور عمل الحكومة، مؤكدا أن الأتوبيسات الكهربائية تهدف لتقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه من المخطط بدء إنتاج الأتوبيسات الكهربائية خلال 8 أشهر، وسوف يتم البدء بطاقة 200 أو 300 أتوبيس للسوق المصري، معقبا: "نسعي ونهدف للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا".
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