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بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى عبد العاطى مصطفى، المقيم بحاجر المريس مركز الطود غرب الأقصر، الحاصل على مؤهل ليسانس دراسات إسلامية ، عام ٢٠١١ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، مناشدا وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.

قال فى رسالته : انا من ذوى الاحتياجات الخاصه وأعول أخى وأختى من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة كاملة ومتزوج ولدى  طفلين لكنى لا أحصل على معاش التكافل وكرامة ، على الرغم من إن لدى إعاقة من الولاده تقوس شديد بالساقين واخي مسعود إعاقة كامله والسن ٣٥ سنه ، ويحصل على معاش بقيمة ٤٤٥ج ، واختي سمية مماثله لأخي إعاقة كاملة والسن ٣٣سنه وقيمة صرف  المعاش ٣٢٠ج ، ولكن هذا المبلغ لم يكفى كافية مستلزماتهم من ماكل ومشرب وعلاج وسداد مرافق كهرباء ومياه شرب ومستلزمات شخصية لهم .

وناشد المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل وكرامة وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لأعانتة على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لاسرتي اخي واختي المعاقين إعاقة كاملة .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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