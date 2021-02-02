مواطن من ذوي الهمم يناشد بتوفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5 %

ناشد المواطن مصطفى عبد العاطى مصطفى، المقيم بحاجر المريس مركز الطود غرب الأقصر، الحاصل على مؤهل ليسانس دراسات إسلامية ، عام ٢٠١١ ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، مناشدا وزارة التضامن لتوفير وظيفة له ضمن نسبة الـ5% المخصصة لذوى القدرات الخاصة.





قال فى رسالته : انا من ذوى الاحتياجات الخاصه وأعول أخى وأختى من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة كاملة ومتزوج ولدى طفلين لكنى لا أحصل على معاش التكافل وكرامة ، على الرغم من إن لدى إعاقة من الولاده تقوس شديد بالساقين واخي مسعود إعاقة كامله والسن ٣٥ سنه ، ويحصل على معاش بقيمة ٤٤٥ج ، واختي سمية مماثله لأخي إعاقة كاملة والسن ٣٣سنه وقيمة صرف المعاش ٣٢٠ج ، ولكن هذا المبلغ لم يكفى كافية مستلزماتهم من ماكل ومشرب وعلاج وسداد مرافق كهرباء ومياه شرب ومستلزمات شخصية لهم .





وناشد المسئولين بوزارة التضامن النظر في أمره وتوفير معاش تكافل وكرامة وفرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، لتستطيع توفير مصدر دخل ثابت لأعانتة على أعباء الحياه ، وتوفير مستلزمات لاسرتي اخي واختي المعاقين إعاقة كاملة .





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