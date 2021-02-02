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رياضة

يوفيتش يعد جماهير الإسماعيلي: سنعمل على أن نكون أفضل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:46 ص
يوفيتش
يوفيتش
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عبدالله هشام
قال دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، إن الدراويش كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما بالدوري.

وأضاف دراجان يوفيتش ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، الإسماعيلي قدم مباراة جيدة، و كان الأحق بالفوز أمام بيراميدز".

وتابع :"أقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء، وأشركنا من لم يخوضوا لقاء بيراميدز، وعقدت جلسة لشرح الأخطاء وتدراكها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل".
وأكمل :" ترتيب الإسماعيلي، غير مرض للجماهير والنجوم السابقين، لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا، وسأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج". 

وأكد: "علاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس، أعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتأل
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