كهربا يتألق من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية

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وتألق كهربا رفقة زملاءه من التدريبات؛ تمهيدا لأول مباراة في كأس العالم للأندية المقامة بدولة قطر، والمقرر لها، بعد غد، الخميس.





وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث ‏للفريق أعلى ملعب الجامعة في قطر.‏





وشهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات ‏التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.‏





وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .

شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور لهمن تدريباته مساء امس مع الفريقاستعدادا لمباراة الدحيل القطري.