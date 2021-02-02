ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يتألق من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:22 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
مصطفى كرم
شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور له، من تدريباته مساء امس مع الفريق، استعدادا لمباراة الدحيل القطري. 

وتألق كهربا رفقة زملاءه من التدريبات؛ تمهيدا لأول مباراة في كأس العالم للأندية المقامة بدولة قطر، والمقرر لها، بعد غد، الخميس. 

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات ‏قوية لرباعي الحراس محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال المران الثالث ‏للفريق أعلى ملعب الجامعة في قطر.‏

وشهدت التدريبات تركيزًا شديدًا من جانب الحراس الأربعة، وسط تعليمات فنية خاصة بالوحدات ‏التدريبية التي حصل عليها اللاعبون.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة الدحيل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لـ البنك

تدريبات خاصة لـ حراس مرمي الأهلي

الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

كأس العالم للأندية.. مران قوي لحراس مرمى الاهلي قبل مواجهة الدحيل

أخبار النادي الأهلي.. إصابة حسين الشحات.. وأول مران وجلسة تصوير في الدوحة

محمد هاني ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

ترشيحاتنا

ألقوا الجثة داخل كرتونة.. تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة ونجلتها بالغربية

نجم المصري السابق: الأهلي قادر على تخطي الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ

الأمن فتح الدائري .. آخر المستجدات فى أزمة عقار فيصل المحترق

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

فى عيد ميلاد ساندرا نشأت.. 8 معلومات لا تعرفها عنها

البنك المركزي يقلص طباعة النقود إلى 655.101 مليار جنيه في أغسطس الماضي

Advertisements

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

رئيس المقاولون العرب يكشف سبب تعثر التعاقد مع مدافع الأهلي

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

الزمالك: المركز الثاني بالنسبة لنا أخير.. وهذا موقفنا من تجديد ساسي

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

مدرب الإسماعيلي: علاقتي مع بابل مثل "الأب وابنه".. حققت معه 6 بطولات وأعد الجماهير بتألقه

نجم المصري السابق: الأهلي قادر على تخطي الدحيل ومواجهة بايرن ميونخ

صبري: ديانج وحمدي فتحي الأفضل لقيادة وسط ملعب الأهلي أمام الدحيل

مرتجي: بكيت بعد استقبال الجماهير في الدوحة

نجم المصري السابق: صلاح حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول.. وسعيد بمستوى النني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول مطار في العالم للسيارات الطائرة.. تفاصيل

لأول مرة .. ظهور فورد اكسبديشن 2022 الجديدة

شاهد.. فورد مافريك 2022 تظهر قبل الكشف الرسمي عنها