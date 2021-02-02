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حوادث

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:47 ص
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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إيهاب عمر
أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الغربي بمركز منفلوط. 

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة، بانقلاب سيارة نقل بحري كمين منفلوط بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الغربي. 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة رقم ٩٦٥٨ ي أ ج بمقطورة ٦٩١٨ ي ق ج بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي بحري كمين منفلوط بحوالي 5 كيلو نطاق مركز منفلوط وذلك بعد ان انفجر الإطار الخلفي للسيارة.

ونتج عن الحادث " محمود م. ا" ٣٠ عاما، محمد ب ٣٠ عاما، مقيمان قرية منقباد، وتم نقلهما الى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. 
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