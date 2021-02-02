إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الغربي بمركز منفلوط.





وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة، بانقلاب سيارة نقل بحري كمين منفلوط بطريق أسيوط /القاهرة الصحراوي الغربي.





وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة رقم ٩٦٥٨ ي أ ج بمقطورة ٦٩١٨ ي ق ج بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي بحري كمين منفلوط بحوالي 5 كيلو نطاق مركز منفلوط وذلك بعد ان انفجر الإطار الخلفي للسيارة.



