خطوة بخطوة.. كيفية نقل خط تليفون أرضي

تتعدد الأسئلة الخاصة بكيفية نقل التليفون الأرضي في محركات البحث خلال الفترة الماضية، وفي هذه السطور نستعرض كيفية نقل التليفون الأرضي.

وفيما يتعلق بعملية نقل التليفون من مكان لآخر، فإنه يمكن للعميل نقل خط التليفون الأرضي الخاص به من مسكنه الحالي إلى مسكنه الجديد مع الاحتفاظ بنفس الرقم

وفيما يتعلق بعملية نقل التليفون من مكان لآخر، فإنه يمكن للعميل نقل خط التليفون الأرضي الخاص به من مسكنه الحالي إلى مسكنه الجديد مع الاحتفاظ بنفس الرقم إذا كان المسكن الجديد تابعًا لنفس السنترال المنقول منه.