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أخبار البلد

خطوة بخطوة.. كيفية نقل خط تليفون أرضي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تتعدد الأسئلة الخاصة بكيفية نقل التليفون الأرضي في محركات البحث خلال الفترة الماضية، وفي هذه السطور نستعرض كيفية نقل التليفون الأرضي.

وفيما يتعلق بعملية نقل التليفون من مكان لآخر، فإنه يمكن للعميل نقل خط التليفون الأرضي الخاص به من مسكنه الحالي إلى مسكنه الجديد مع الاحتفاظ بنفس الرقم إذا كان المسكن الجديد تابعًا لنفس السنترال المنقول منه.

وتتم عملية نقل التليفون من خلال توجه العميل إلى قسم العقود بالسنترال المراد النقل إليه مع إحضار صورة البطاقة للعميل أو وكيله مع إحضار التوكيل مع سداد كافة الفواتير ويتم النقل خلال أسبوع إذا كان النقل بنفس السنترال أو خلال أسبوعين إذا كان النقل لسنترال آخر وتضاف رسوم النقل إلى أقرب فاتورة وهي ٥٥ جنيها أو ٦ جنيهات إذا كان النقل من شقة لأخرى بنفس العقار.
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